Tommaso Gilardoni è indagato dalla procura di Milano, insieme al figlio del presidente del Senato, nel presunto caso di stupro

Il padre di Tommaso Gilardoni, il dj indagato insieme a Leonardo Apache La Russa dalla Procura di Milano nel presunto caso di stupro, difende suo figlio in una intervista al quotidiano La Verità. “Non penso proprio possa aver fatto una cosa del genere, è un ragazzo con la testa sulle spalle, non penso proprio” le parole del genitore.

“Mio figlio è certamente un piacione – prosegue il papà -, però non so altro. Siamo una famiglia perbene, per questo mi risulta strana questa storia, mi creda…” aggiunge Gilardoni senior. Quindi il padre di Tommaso Gilardoni aggiunge: “So che mio figlio è sempre circondato da bellissime ragazze, anche io sono uno a cui piacciono le donne, mi sembra strano che lui possa avere fatto una cosa del genere. È un giovane molto preparato, molto avanti, so che non fa uso di sostanze stupefacenti, è un ragazzo cresciuto con i sani principi. Sa però che al giorno d’oggi le ragazzze prima magari fanno sesso e poi si accorgono con chi lo hanno fatto ed è un attimo che vanno a denunciare le persone, però non lo so…”.

