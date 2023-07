Operazione della Guardia di Finanza tra Italia e Paraguay

Grazie a una complessa indagine condotte dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna, con il coordinamento della Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, i militari della Guardia di Finanza hanno arrestato tre persone, tra Italia e Paraguay, accusate di traffico internazionale di droga. Uno degli arrestati, di nazionalità albanese, risiedeva in provincia di Parma, mentre i due sodali sono stati rintracciati nel Paese sudamericano, arrestati ed espulsi dal Paraguay in Spagna, in attesa di estradizione.

