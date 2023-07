Decine di persone in difficoltà a causa delle alte temperature nella capitale

Temperature torride a Roma con punte anche oltre i 40°. E in condizioni estreme torna all’ordine del giorno il problema dei senzatetto in balia delle alte temperature senza la possibilità di dissetarsi o di ripararsi dal sole. Solo alcuni di loro riescono a rifugiarsi sui mezzi pubblici in cerca di aria condizionata. In aiuto dei senzatetto il lavoro capillare di alcune associazioni, come la Croce Rossa italiana, i cui volontari portano acqua e conforto alle persone in difficoltà.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata