L'iniziativa insieme ad Aiscat e Moige, madrina d'eccezione Maria Grazia Cucinotta

“La vita è un viaggio, affrontala in sicurezza” è questo il claim della nuova campagna di educazione stradale che Polizia di Stato, Aiscat e Moige hanno progettato per accrescere negli automobilisti la consapevolezza dei pericoli che derivano da condotte di guida scorrette o pericolose. La campagna mostra, attraverso le immagini, i consigli da seguire per affrontare un viaggio in sicurezza. Testimonial d’eccezione l’attrice Maria Grazia Cucinotta.

