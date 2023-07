Centinaia i video contro la sentenza che ha scagionato Antonio Avola dall'accusa di molestie sessuali

Quanto durano 10 secondi? Sono centinaia i video e meme che sono stati riversati sui social da giovani e meno giovani in segno di protesta contro la sentenza dei giudici che hanno assolto Antonio Avola il bidello dell’istituto Cine Tv Roberto Rossellini di Roma, accusato di violenza sessuale perché ha toccato i glutei di una studentessa di 17 anni. L’assoluzione è avvenuta perché il fatto non costituisce reato in quanto l’uomo ha palpato la ragazza per “una manciata di secondi, tra i 5 e i 10, senza alcun indugio nel toccamento”. Una sentenza contestata da molti utenti di socialnetwork e alcuni hanno mostrato quanto possano essere lunghi dieci secondi quando si viene palpeggiati contro la propria volontà.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata