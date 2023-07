L'opera si trova in via Volturno in zona Isola

Vandalizzato in appena 48 ore anche il terzo murales che ritrae Silvio Berlusconi, “pregiudicato” è la grande scritta che appare questa mattina sulla targa toponomastica che il Cavaliere ha sottobraccio nell’ultima opera realizzata dall’artista aleXsandro Palombo apparsa ad un mese esatto dalla scomparsa del Cavaliere.L’opera di Palombo è un monito alla riflessione che sorvola divisioni e ideologie politiche, l’artista pone la sua attenzione sull’uomo e le sue contraddizioni ma lo fà con uno spirito di pacificazione che si concentra sul Berlusconi comunicatore, l’uomo che ha inciso profondamente sulla cultura popolare italiana degli ultimi 40 anni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata