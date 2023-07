Le parole di Domenico Marzi dopo la lettura della sentenza d'appello

“Sulla riduzione di pena, con la concezione delle attenuanti generiche, era una delle previsioni che mi ero permesso di fare, in quanto obiettivamente i fatti si sono svolti in una modalità tale da non consentire un distinguo così netto fra i due protagonisti Bianchi e gli altri due protagonisti Pianchiarelli e Belleggia ai quali già erano state concesse le attenuanti generiche, quindi una decisione che io ritengo processualmente ineccepibile”. Così Domenico Marzi, avvocato della famiglia di Willy Monteiro Duarte, al termine della lettura della sentenza d’appello che ha ridotto a 24 anni la condanna dei fratelli Gabriele e Marco Bianchi, e la conferma a 21 e 23 anni per Mario Pincarelli e Francesco Bellegia.”Desidero esprimere apprezzamento per una sentenza della Corte d’Appello che arriva a neanche tre anni dal fatto – ha detto -. Il che dimostra che l’amministrazione della giustizia in questa vicenda ha funzionato perfettamente”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata