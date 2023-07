I fratelli Gabriele e Marco, accusati di aver ucciso il giovane Monteiro Duarte nel 2020, sono stati condannati in appello a 24 anni

Pena ridotta in appello per Gabriele e Marco Bianchi, i fratelli accusati di aver ucciso Willy Monteiro Duarte, morto nel settembre del 2020 a Colleferro. La Corte ha condannato i due ragazzi di Artena a 24 anni di reclusione, riformulando la sentenza di primo grado che prevedeva l’ergastolo. “Crediamo che sia una decisione sbagliata, riconoscendo l’omicidio volontario e non derubricando. Pensiamo ci siano anche molte altre questioni che la Cassazione saprà valutare. Per adesso quello che è successo è una degradazione della pena significativa, ma non è quello che chiedevamo. Chiedevamo il corretto inquadramento dei fatti”, ha detto il legale di Gabriele Bianchi, Valerio Spigarelli, dopo il processo tenutosi a Roma.

