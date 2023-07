La zona più colpita è tra Anzano e Alserio

Un forte temporale con pioggia e vento si è abbattuto mercoledì mattina nel Comasco. Circa 60 al momento gli interventi dei vigili del fuoco in particolare tra Anzano e Alserio, la zona più colpita. Le squadre del comando di Como sono al lavoro per tagliare le piante cadute a causa del vento e che stanno bloccando diverse strade. Nelle immagini l’intervento a Montano. A Erba i vigili del fuoco sono al lavoro per soccorrere le persone rimaste nelle auto. I vigili del fuoco sono al lavoro a Gironico in via San Nazzario per tre escursionisti che sono rimasti sotto una pianta caduta per il maltempo. Le squadre Saf e del Soccorso Alpino hanno lavorato 40 minuti per estrarli: una sola persona è stata ricoverata in ospedale in codice giallo.

