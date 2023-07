Vigili dal fuoco all'opera per i danni del maltempo nel Comasco

Forti temporali anche in Lombardia, dove i vigili del fuoco sono al lavoro

Pioggia torrenziale e violenti temporali sono in corso sul Trentino orientale. In modo particolare nei territori della Valsugana, fino al confine con il Veneto. In poco meno di due ore sono caduti 2.502 fulmini. Lo riferisce Andrea Piazza di Meteotrentino che sta monitorando in diretta la consistenza delle precipitazioni. “Oggi si prevedono tratti soleggiati, più probabili nelle ore centrali della giornata, e annuvolamenti associati a rovesci e temporali sparsi, specie la sera e nella notte di domani anche di forte intensità – fa sapere Meteotrentino -. Domani ancora instabile con probabili rovesci o temporali, in esaurimento dal pomeriggio mentre le temperature sono in calo. Venerdì in prevalenza soleggiato ma non si esclude qualche rovescio o temporale specie in montagna al pomeriggio-sera. Fine settimana e lunedì soleggiato con temperature in aumento, su valori elevati”.

Forte temporale anche nel Comasco

Un forte temporale con pioggia e vento si è abbattuto stamattina nel Comasco. Circa 60 al momento gli interventi dei vigili del fuoco in particolare tra Anzano e Alserio, la zona più colpita. Le squadre del comando di Como sono al lavoro per tagliare le piante cadute a causa del vento e che stanno bloccando diverse strade, mentre a Erba i vigili del fuoco sono al lavoro per soccorrere le persone rimaste nelle auto. I vigili del fuoco sono al lavoro a Gironico in via San Nazzario per tre escursionisti che sono rimasti sotto una pianta caduta per il maltempo. Le squadre Saf e del Soccorso Alpino hanno lavorato 40 minuti per estrarli: una sola persona è stata ricoverata in ospedale in codice giallo.

Vigili del fuoco, 300 interventi totali in Lombardia

In totale, in Lombardia, sono circa 300 le richieste di soccorso ai vigili del fuoco per allagamenti, tagli di piante e tetti scoperchiati. Le province più colpite sono Varese, Milano, Como, Monza, Sondrio, Lecco e Bergamo. Oltre duecento vigili del fuoco sono al lavoro su tutta la regione per far fronte agli interventi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata