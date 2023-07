Erano finiti in un vascone per l'irrigazione, profondo circa tre metri

Sono stati ritrovati senza vita i corpi dei due fratellini di 6 e 7 anni dispersi nelle campagne di Manfredonia, in provincia di Foggia. I piccoli sono stati rinvenuti dai sommozzatori dei Vigili del fuoco all’interno di un vascone per l’irrigazione, profondo circa tre metri.

Sindaco: “Tragedia ci ha sconvolto”

“La tragedia dei due piccoli fratellini ha sconvolto la nostra comunità e tutt’Italia nel cuore della notte”. A scriverlo sui suoi canali social è il sindaco di Manfredonia Giovanni Rotice. “Nonostante i primi drammatici dettagli della vicenda, tutti avevamo sperato sino all’ultimo che potessero essere ritrovati sani e salvi – prosegue il primo cittadino -. Una preghiera per loro ed un grazie alle Forze dell’Ordine e a quanti, nonostante il buio e le difficoltà logistiche della zona, si sono prodigati immediatamente con generosità e professionalità nelle operazioni di ricerca. La comunità di Manfredonia si stringe con profondo dolore ed affetto attorno alla famiglia delle due vittime”.

Ipotesi di immersione per trovare refrigerio

Potrebbe essere stato il desiderio di fare un bagno rinfrescante a spingere i due fratellini a immergersi nel vascone dove poi sono annegati. A cercare di ricostruire quanto accaduto è la Polizia. A far scattare l’allarme, ieri sera, erano stati i genitori dei piccoli preoccupati dal non vederli più. Soltanto dopo aver trovato le loro ciabatte vicino alla vasca, di 40 metri per 40 e profonda 3 metri, si è materializzata sotto ai loro occhi la tragedia. I Vigili del fuoco di Foggia hanno recuperato i corpi in nottata, in un intervento drammatico che ha cancellato qualsiasi speranza di estrarre ancora in vita i piccoli.

