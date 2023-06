Un 21enne e un 25enne sono stati arrestati per sequestro di persona e lesioni personali

Un 21enne e un 25enne sono stati arrestati dagli agenti della questura di Foggia per sequestro di persona e lesioni personali, ai danni di un ragazzo. Stando a quanto si apprende, le indagini della Squadra Mobile sono partite dopo la denuncia di scomparsa del giovane formalizzata dalla madre.

“Il ragazzo è stato trovato in una abitazione del centro cittadino, dove si sarebbe abusivamente introdotto e successivamente sarebbe stato sorpreso dal proprietario che era in compagnia di tre suoi amici”, spiega la questura in una nota in cui precisa che le accuse si riferiscono ad altri due ragazzi in fase di identificazione.”I quattro, dopo avergli sottratto il telefono cellulare, avrebbero utilizzato nei suoi confronti violenze e minacce“, prosegue la nota.

“Al momento dell’arrivo dei poliziotti, il giovane si presentava molto provato, con evidenti escoriazioni, tumefazioni ed ecchimosi in diverse parti del corpo e per questo è stato trasportato al pronto soccorso degli ospedali riuniti di Foggia”. I due arrestati in fragranza di reato sono stati condotti nel carcere del capoluogo dauno.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata