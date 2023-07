Previste mobilitazioni giovedì 13 e sabato 15 luglio, il ministro Salvini: "Lavoro per una soluzione, non escludo un intervento più diretto"

Il ministro dei trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini prenderà una decisione “entro stasera” sugli scioperi dei treni e degli aerei previsti per rispettivamente per giovedì 13 e sabato 15 luglio, rispettivamente dei treni e degli aeroporti. “Tutti usino il buon senso e le parti si mettano intorno a un tavolo, perchè datori e lavoratori cerchino una soluzione per tutti” ha detto il vicepremier a margine dell’inaugurazione del primo tratto della Quarta Corsia Dinamica della A4 Milano-Brescia.

“Lasciare a piedi migliaia di turisti e lavoratori nel pieno del boom turistico sarebbe una cosa inaccettabile: conto di trovare una soluzione positiva per imprese e lavoratori col dialogo, ma se sarà necessario un intervento del ministero non nego alcuna possibilità di intervento. Mi auguro che il momento della ripartenza non venga danneggiato da microrivendicazioni che in molti casi sono pretestuose”, ha aggiunto Salvini.

