Previste anche le audizioni di due amiche della giovane 22enne, non è stato sequestrato il telefono del figlio del presidente del Senato

La 22enne che ha denunciato per violenza sessuale Leonardo Apache La Russa ha parlato con il procuratore aggiunto di Milano Letizia Mannella e con la pm Rosaria Stagnaro che si sono allontanate dai loro uffici per sentire la versione della giovane fuori dalla Procura di Milano. Nel pomeriggio sarà il turno dell’amica citata nella denuncia, presentata il 29 giugno e giunta in Procura il 3 luglio e su cui indaga la squadra mobile di Milano.

Si tratta della ragazza con cui la 22enne ha trascorso la serata del 18 maggio all’Apophis Club di Milano. Sarà sentita anche una seconda ragazza, conosciuta quella sera, che le aveva raggiunte nell’esclusivo ‘membership club’ di via Merlo dove ha incontrato il figlio del presidente del Senato, ex compagno di liceo. La prima è l’amica a cui la presunta vittima di stupro scriverà in chat la mattina del 19 maggio. Da quanto si apprende a oggi non è stato sequestrato il telefono del terzogenito di Ignazio La Russa per una serie di criticità tecnico-giuridiche.

