La 22enne ha denunciato per violenza sessuale il figlio del presidente del Senato

Sarà sentita lunedì 10 luglio dai pubblici ministeri di Milano la 22enne che ha denunciato per violenza sessuale Leonardo Apache La Russa, figlio del Presidente del Senato, Ignazio La Russa, e suo ex compagno del liceo. La denuncia, depositata dal legale della ragazza Stefano Benvenuto a inizio settimana, riferisce di una violenza subita dal terzogenito della seconda carica dello Stato la notte del 18 maggio a casa La Russa dopo una serata all’Apophis Club di Milano in cui i due si sarebbe incontrati. La giovane, che aveva fatto uso dio cocaina e le sono state trovate tracce nel sangue di benzodiazepine (non è chiaro se perché qualcuno gliele abbia somministrate o per un utilizzo spontaneo di tranquillanti, avrebbe ricordi annebbiati sull’intera notte e si sarebbe svegliata la mattina successiva nuda apprendendo di aver avuto rapporti sessuali sotto stupefacenti con Leonardo La Russa e con un altro uomo, un Dj della serata organizzata nell’eslcusivo club. Il procuratore aggiunto Letizia Mannella e la pm Rosaria Stagnaro stanno analizzando con la squadra mobile di Milano il telefono della 22enne. Il giovane La Russa, difeso dall’avvocato Adriano Bazzoni, nega si sia trattato di stupro ma di un rapporto consensuale.

