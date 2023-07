Si concludono i lavori che si sono protratti per 25 anni. De Luca: "Giornata importante per città, regione e Italia"

È stato inaugurato il sottopasso che collega il porto di Napoli, Molo Beverello e Stazione Marittima, con la metropolitana linea 1 alla fermata ‘Municipio’. Con quest’opera si concludono i lavori della metropolitana in zona porto che si sono protratti per 25 anni. “Questa è una delle opere fondamentali che la Regione finanzia. L’investimento continua ancora perché abbiamo deciso di finanziare il tratto di collegamento Afragola-Piazza Garibaldi per collegare l’alta velocità. In totale investiamo circa 5 miliardi sulla metropolitana di Napoli. Un’opera bellissima. Qui si aprirà anche il parco archeologico con gli scavi dell’antico porto romano. Una giornata importante per Napoli, per la Regione e per l’Italia, data l’importanza dell’opera” ha dichiarato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. “Il prossimo anno apriremo la zona museale” ha aggiunto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, “mentre entro due anni saranno aperti tutti gli scavi archeologici con l’uscita nel fossato del Maschio Angioino. Il prossimo anno sarà invece aperto anche l’accesso alla metropolitana linea 6. Intanto sono ripartiti i lavori di scavo per la connessione con l’aeroporto, contiamo di completare il collegamento tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, anche se ci sono ancora delle zone sequestrate legate al crollo che ha interessato il cimitero di Poggioreale” ha concluso Manfredi.

