Sul caso indaga la Polizia del capoluogo siciliano

E’ stato arrestato a Palermo l’uomo di 36 anni che ha ferito ieri la moglie sparandole con una pistola. Il ferimento sarebbe avvenuto al culmine di una lite. L’aggressione è avvenuta in un’abitazione nel quartiere Boccadifalco, in via Giovanni Bruno. Secondo una primissima ricostruzione sembrerebbe che la donna avesse cacciato fuori casa il marito. Sul caso indaga la Polizia. La donna invece è stata portata al Policlinico.

