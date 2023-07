Le immagini dei carabinieri. Arrestata la donna alla guida, una 31enne tedesca

L’auto che sbanda, prima di travolgere e uccidere nonna, figlio e nipote di 2 anni che stavano camminando sul marciapiede. I carabinieri hanno diffuso le immagini che precedono il terribile incidente di Santo Stefano di Cadore, in provincia di Belluno. Arrestata la donna alla guida, una 31enne tedesca. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata