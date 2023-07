Il comandante Nicola Micele sul rogo nella casa di riposo per Coniugi: "Cause da accertare"

Ancora da accertare le cause dell’incendio divampato nella notte tra giovedì e venerdì nella casa di riposo per Coniugi, a Milano. Per ora il bilancio è di sei morti e 81 feriti. “La causa scatenante è da accertare ma la dinamica è chiara. L’incendio è rimasto confinato in una stampa poi sono stati fumo e gas di combustione a provocare il decesso di 4 delle 6 vittime”, ha dichiarato Nicola Micele, comandante provinciale dei vigili del fuoco. “Le operazione di soccorso – ha aggiunto – si sono svolte in un contesto complicato a causa della mancanza di visibilità per il fumo e poi molti ospiti non erano deambulanti. Persone anziane che dovevano essere spostate a mano”.

