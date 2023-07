La procuratrice aggiunta: "Punto d'origine è il letto di una persona ricoverata"

Il fascicolo è stato aperto “per omicidio colposo plurimo. È una ipotesi di base, di scuola, che poi bisognerà ovviamente verificare. Il punto di origine dell’incendio è il letto di una persona ricoverata; sull’innesco ci stiamo lavorando”. Così la procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano dopo il sopralluogo alla Casa di riposo per coniugi di via dei Cinquecento a Milano dove un incendio divampato stanotte ha causato la morte di 6 persone, 5 donne e un uomo e 80 persone ricoverate in ospedale.

