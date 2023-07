Il 45enne Pasquale Sesso si trovava a bordo di uno scooter quando è stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco

Un uomo è stato ucciso nella notte a Napoli mentre si trovava a bordo di uno scooter. L’agguato è avvenuto intorno a mezzanotte, in via Solitaria all’angolo con via Santa Lucia, in centro città. Secondo quanto riferito dalla Questura di Napoli “all’indirizzo” dell’uomo “sarebbero stati esplosi vari colpi d’arma da fuoco”; uno di questi lo ha colpito. L’uomo, Pasquale Sesso di 45 anni, è stato trasportato al Pellegrini dove poi è deceduto.

