Il presidente dell'Fnsi: "Una lotta per evitare che cali il buio sulla democrazia"

Un flash mob per protestare contro la stretta alla pubblicazione delle intercettazioni voluta dal governo Meloni ha aperto i lavori del Consiglio nazionale della Fnsi, la Federazione nazionale della stampa italiana, convocato oggi a Roma. “Questa non è una lotta che facciamo per noi ma è una lotta che facciamo per il diritto dei cittadini di essere informati ed evitare il rischio che cali il buio sulla democrazia”, ha detto il presidente dell’Fnsi Vittorio Di Trapani.

