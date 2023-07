Il cadavere potrebbe essere del diciannovenne scomparso la scorsa settimana, che si era tuffato da un pedalò ma non era riemerso

Questa mattina il Nucleo Sommozzatori e l’Aps 25A dei Vigili del Fuoco sono intervenuti in Via Reginaldo Belloni, ad Anguillara, per il recupero di un corpo nelle acque del lago di Bracciano. Il cadavere – che potrebbe essere del diciannovenne scomparso la settimana scorsa – è riemerso a circa 300 metri dalla riva. Il cadavere è stato recuperato dai Vigili del Fuoco e messo a disposizione delle autorità competenti.

Il 19enne scomparso

I vigili del fuoco hanno confermato che le ricerche del 19enne originario delle Mauritius di cui si erano perse le tracce da alcuni giorni si sono concluse. Il ragazzo si era tuffato da un pedalò a circa 100 metri dalla riva, sul litorale di Anguillara Sabazia, ma non era più riemerso. Alle operazioni di ricerca avevano preso parte una motovedetta dei carabinieri, un elicottero e una squadra di sommozzatori dei vigili del fuoco.

Dopo tre giorni si concludono tristemente le operazioni di ricerca del giovane disperso nel lago di Bracciano: alle prime luci dell’alba i #vigilidelfuoco hanno individuato il corpo senza vita del ragazzo, poco fa il recupero da parte dei #sommozzatori#Roma #3luglio pic.twitter.com/wrWvAlnEpP — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 3, 2023

