A Roma fiaccolata per ricordare la 17enne uccisa

“Dove sta lo Stato? Questa gente deve morire in carcere senza nessuno che lo va a trovare, come i vermi. Non sono animali, sono vermi, perché gli animali ragionano, i vermi no”. Così il padre di Michelle, la 17enne uccisa a Primavalle a Roma durante la fiaccolata per ricordarla. Si sono registrati momenti di tensione con i giornalisti a cui è stato chiesto di allontanarsi. Le persone radunate hanno urlato ‘giustizia per Michelle. Presente anche il fidanzato di Michelle, Valerio, con una maglietta gialla con la foto della giovane e la scritta ‘amore mio’. Tanti gli amici di Michelle in lacrime che hanno acceso fumogeni colorati.

