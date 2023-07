“Primavalle è una zona particolare dove però la gente ha fatto miracoli con le associazioni, le parrocchie stiamo veramente facendo i miracoli ma evidentemente non basta, c’è qualcosa di più forte che ogni volta ci deve portare a riflettere, a ritrovarci tutti insieme, a riproporci con altri progetti per i giovani, contro il disagio”. A dirlo è Luisa De Acutis, professoressa di scienze motorie al Liceo Gassman di via Pietro Maffi a Roma e docente di Michelle, l’adolescente uccisa a coltellate da un coetaneo in un appartamento di Primavalle e poi trasportata in un carrello della spesa per essere abbandonata vicino a dei container per l’immondizia. “Michelle era una ragazza con luci e ombre e io ho avuto la fortuna di conoscerle tutte e due. Sono stata fortunata di aver condiviso anche l’ombra. I ragazzi me la rappresentano sempre come forte ma io ho visto anche la sua fragilità”, ha proseguito l’insegnante: “Anche questo tizio, scusate se lo chiamo così, perché anche lui è un’anima di Dio e senz’altro un’altra vittima anche se in altro modo”.

