A Roma ricordata la 17enne Michelle

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca rendono omaggio alla giovane Michelle Causo uccisa nel quartiere di Primavalle. Dopo un breve discorso hanno partecipato alla fiaccolata assieme ai ragazzi e ragazze dell’Istituto Gassman dove la ragazza studiava. “Credo ci siano poche circostanze così dolorose del trovarsi a piangere la vita di una giovane ragazza strappata alla vita nel fiore degli anni da chi l’ha uccisa barbaramente” ha detto il primo cittadino della Capitale. “Sono qui per portare l’affetto di tutte le romane e i romani alla famiglia e agli amici di una giovane donna che non meritava questa terribile violenza. Auspichiamo che la giustizia faccia il suo corso. Rigettiamo la violenza e siamo vicini a questa comunità”. “Sono qui per portare le condoglianze di tutta la Regione. Questa fiaccolata serva a ricordare Michelle e tutto il bello che ha regalato in questi anni” sono le parole del governatore del Lazio. “E a tutti i noi per uscire da una situazione di sconfitta perché questo è. Troppo spesso ci troviamo davanti a situazioni come questa. Con il lavoro delle Istituzioni si può far fronte a cose come queste. Non è con l’odio e con la rabbia che dobbiamo rispondere ma con la comunità”.

