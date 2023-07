Il corteo è partito dall'istituto statale 'Vittorio Gassman dove studiava Michelle

Sta sfilando per le strade di Primavalle la fiaccolata in memoria di Michelle Causo, la 17 uccisa da un suo coetaneo il 28 giugno. Il corteo è partito dall’istituto statale ‘Vittorio Gassman’ di via Pietro Maffi a Roma dove studiava la ragazza. Tanti i giovani, amici di Michelle, che si sono radunati per ricordare la loro amica. In cima al corteo la mamma, i genitori e il fidanzato della giovane. Tanti palloncini bianchi a azzurri e rossi con scritto ‘sempre con noi’, bianco come il colore delle magliette con il viso sorridente di Michelle che indossano i tanti ragazzi con gli occhi lucidi. ‘Con Michelle nel cuore. Vittime mai più’, lo striscione che i suoi compagni di scuola hanno voluto attaccare fuori dall’istituto. Davanti la scuola il banco di Michelle dove i suoi amici hanno adagiato commossi dei mazzi di fiori.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata