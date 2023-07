Circolazione stradale interrotta per consentire le operazioni di rimozione

Un grande albero oggi pomeriggio, 2 luglio, si è adagiato contro un palazzo in via Gluck, in zona stazione Centrale a Milano all’altezza dell’incrocio con via Zuccoli. Secondo gli abitanti della zona il fatto è accaduto intorno alle 14, causando un danno alla recinzione del giardino all’interno del quale si trovava l’albero e al tetto del palazzo di fronte. La caduta non ha causato feriti. Sul luogo al momento si trovano i vigili del fuoco e la polizia locale. La circolazione stradale è interrotta per consentire le operazioni di rimozione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata