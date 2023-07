L'alpinista a quasi un anno dalla tragedia

“È una nostra responsabilità: se andiamo in montagna siamo responsabili per noi stessi e anche per altri che si trovano nelle nostre montagne o sulla via che abbiamo scelto per salire. Siamo noi che abbiamo una certa volontà e fantasia nel trovare i nostri progetti e lo stile per salire. La montagna è là e ci dà la possibilità di misurarci, ma la montagna contiene per natura tanti pericoli che bisogna conoscere ed evitare, aggirandoli, per rimanere vivi”. Così a LaPresse Reinhold Messner a quasi un anno dal crollo della Marmolada che costò la vita a 11 alpinisti, a margine del suo intervento al dibattito su ‘Futuro della montagna alla luce dei cambiamenti climatici’ a Canazei. “Questo – sottolinea il grande alpinista – è però molto difficile, specialmente per chi vive in città e non ha, fin da piccolo, la possibilità di imparare genuinamente a conoscere la montagna per istinto”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata