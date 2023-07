Dalle prime informazioni, potrebbe avere circa 30 anni e portava al collo una catenina

Ieri pomeriggio è stato trovato in un parco a via Ettore Fieramosca 114 in zona Casal Bertone a Roma lo scheletro di una donna. Durante i lavori in un parco di proprietà delle Ferrovie dello Stato un escavatore ha tirato su lo scheletro che si trovava all’interno di un canale di scolo. La donna, dalle prime informazioni, potrebbe avere circa 30 anni e portava al collo una catenina.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante e il medico legale. Sembrerebbe che i resti si trovino lì da circa un anno. Lo scheletro è stato portato al Dipartimento di Medicina Legale dove saranno effettuati degli accertamenti per risalire all’identità della donna anche tramite l’esame del dna.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata