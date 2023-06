Immagine d'archivio

Tanti i messaggi sui social in onore della giovane brutalmente assassinata

Il quartiere Primavalle, a Roma, non riesce ancora a credere che ieri Michelle Maria Causo, 17 anni, sia stata ammazzata e buttata in un cassonetto dei rifiuti. “Riposa in pace amica mia, ancora non realizzo, mi chiedevi sempre consigli, parlavamo tutti i giorni e mi hai presentato anche questo schifo di essere umano che ti ha fatto una cosa del genere – scrive sui social una sua amica, Aurora – Non ci credo ancora come da un giorno all’altro tu non ci sia più, non avrò più un tuo messaggio, ma tu avrai ogni mattina il mio come facevi con me”.

Poi un messaggio al minore che è stato fermato con l’accusa di omicidio: “Brutto schifoso mi hai portato via un’amica, spero che soffra il doppio”. La 17enne uccisa frequentava il Liceo Vittorio Gassman, a Roma, indirizzo psicopedagogico.

