Un nuovo incidente stradale tra un mezzo pesante e uno scooter a Milano. Un uomo di 55 anni, in sella al suo motoveicolo, si è scontrato, per cause ancora in corso di accertamento, con un camion in via Lodovico Muratori. Il centauro 55enne e stato soccorso dagli operatori del 118 e non avrebbe riportato gravi conseguenze. Sarà la polizia locale a ricostruire la dinamica e capire se abbia concorso all’incidente “l’angolo cieco”. Solo la scorsa settimana, una donna in bici ha perso la vita investita da una betoniera. Era la quarta vittima dall’inizio dell’anno.

