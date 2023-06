L'affresco è stato rinvenuto nell'atrio di una casa dell'Insula 10 della Regio IX in corso di scavo

Una antenata della pizza è comparsa dagli scavi di Pompei in un affresco. Un calice di vino, posato su un vassoio in argento con accanto una focaccia di forma piatta e rotonda che funge da supporto per frutti vari, condita con spezie o forse con un tipo di pesto è ciò che gli archeologi del parco Archeologico di Pompei hanno rinvenuto in un affresco, emerso in questi giorni nell’ambito dei nuovi scavi nell’insula 10 della Regio IX a Pompei.

L’affresco è stato rinvenuto nell’atrio di una casa dell’Insula 10 della Regio IX in corso di scavo, a cui era annesso un panificio con la presenza di un forno, già esplorato in parte tra il 1888 ed il 1891 e le cui indagini sono state riprese a gennaio scorso. Negli ambienti di lavorazione vicini al forno, nelle settimane passate, sono stati rinvenuti gli scheletri di tre vittime. L’intero cantiere di scavo dell’insula 9 interessa un’area di circa 3.200 mq, quasi un intero isolato della città antica sepolta nel 79 d.C. dal Vesuvio.

