I vigili del fuoco hanno dovuto tagliare alcune parti della pianta per liberare tre persone intrappolate. Preoccupano le condizioni di una bimba in codice rosso

Per cause ancora da accertare, un grosso ramo di ippocastano è caduto su un gruppo di persone a Luino, nel Varesotto, in via San Pietro. In totale sono rimaste coinvolte otto persone tra cui due bambini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento locale con un’autopompa e un fuoristrada: gli operatori hanno infatti dovuto tagliare alcune parti della pianta al fine di liberare tre persone intrappolate e hanno collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.

Preoccupano le condizioni di una bambina

Secondo quanto si apprende l’albero è caduto su un gruppo di persone all’oratorio in viale Rimembranze. A preoccupare le condizioni di una bambina di 7 anni che è stata portata all’Ospedale Papa Giovanni di Bergamo in codice rosso per un trauma cranico e uno al volto. In codice rosso anche una donna adulta, mandata in elisoccorso al San Gerardo di Monza, per un trauma alla schiena e a un braccio. In corso di ospedalizzazione degli altri pazienti, in codice giallo, trasportato agli ospedali di Luino, Varese e Cittiglio.

