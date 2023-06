Dichiarazione spontanea dell'anarchico nel processo Scripta Manent

Dichiarazione spontanea di Alfredo Cospito che, per la prima volta dall’apertura del processo Scripta Manent, ha negato il suo convolgimento nell’attentato alla scuola allievi dei carabinieri di Fossano, in provincia di Cuneo. “Non c’è nessuna prova che abbiamo piazzato noi l’ordigno a Fossano, la perizia calligrafica non è una prova ma una forzatura, una perizia calligrafica su quattro parole che già gli stessi Ris ritenevano inutilizzabile perché si tratta di una ricalcatura di una calligrafia sconosciuta, la tesi surreale che è passata è che abbiamo ricalcato la nostra stessa calligrafia”, ha detto l’anarchico prima che i giudici si chiudessero in camera di consiglio.

