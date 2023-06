Erano scesi dall’automobile sulla quale viaggiavano perché era in panne e si sono messi a spingerla sul viadotto della Trasversale delle Serre, vicino allo svincolo di Simbario, nel Vibonese. I due, un uomo di 60 anni e un ragazzo di 23 anni, sono stati travolti da un veicolo di grossa cilindrata che potrebbe non essersi accorta che la loro macchina era in panne. Le due vittime, secondo quanto si apprende dai soccorsi, sono due camerieri che avevano da poco finito di lavorare. La strada statale 713, informa una nota dell’Anas, è provvisoriamente chiusa al traffico veicolare.

