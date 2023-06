Il fatto risale al 19 febbraio scorso. La vittima ha riportato un trauma cranico

Tre ragazzi, il 19 febbraio scorso, hanno picchiato uno spettatore all’interno di un cinema multisala nel centro commerciale Forum a Palermo: per questo il questore ha emesso il Daspo Willy nei confronti dei giovani.

Poco prima che iniziasse l’ultima proiezione giornaliera, una donna aveva chiesto alla ragazza che le stava seduta dietro di abbassare la gamba e smettere di esercitare pressione sulla poltrona. Ne aveva ricevuto in cambio, oltre che il rifiuto, anche un invito ad abbandonare la sala. In soccorso della donna era intervenuto il marito, che aveva redarguito la giovane. Gli scambi sono poi degenerati in colluttazione tra alcuni ragazzi della comitiva e l’uomo che sarebbe stato trascinato fuori dalla sala e ripetutamente colpito con calci e pugni, tanto da riportare un trauma cranico facciale.

