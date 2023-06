Si tratta di un 17enne e un 19enne. Le forze dell'ordine stanno indagando

Nella notte, nel corso di una violenta lite avvenuta a Giugliano in Campania (provincia di Napoli), due giovani di 17 e 19 anni sono rimasti feriti. E’ successo in via Roma angolo corso Campano. Uno ha riportato ferite da taglio al torace e alla schiena, mentre l’altro è stato ferito da colpo d’arma da fuoco alla gamba destra. Entrambi sono stati portati all’Ospedale San Giuliano e nessuno è in pericolo di vita.

È in fase di ricostruzione la dinamica di quanto accaduto. Le indagini sono condotte dal commissariato Giugliano-Villaricca.

