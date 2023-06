Si ipotizza una caduta. Indagano i carabinieri

I Carabinieri della stazione di Agerola sono intervenuti presso il pronto soccorso in via Coppola a Napoli per un 12enne morto. Il minore sarebbe stato accompagnato da alcuni familiari, ma al suo arrivo i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul caso indagano i carabinieri.

Ipotesi caduta

Il 12enne potrebbe aver perso la vita a causa di una caduta, ancora da capire se dalla groppa di un animale o altro. Il fatto sarebbe avvenuto in Località Ponte Tito di Agerola. I carabinieri della sezione investigazioni scientifiche sono sul posto e, insieme ai carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia, stanno cercando di ricostruire la dinamica, sotto il coordinamento della procura di Torre Annunziata.

