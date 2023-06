Il ministro Infrastrutture e dei Trasporti ha commentato su Facebook quanto avvenuto sul viadotto della Trasversale delle Serre, dove due persone sono state travolte e uccise da un'auto

Matteo Salvini ha commentato su Facebook l’incidente avvenuto nel Vibonese, dove sono morte due persone: un uomo di 60 anni e un 23enne. I due sono stati travolti da un’auto di grossa cilindrata, dopo che erano scesi dalla loro macchina in panne e si erano messi a spingerla sul viadotto della Trasversale delle Serre, vicino allo svincolo di Simbario in provincia di Vibo Valentia. “Una preghiera per queste ennesime vittime innocenti e, con le nuove norme sulla sicurezza stradale, l’impegno a ridurre morti e incidenti sulle strade italiane“, ha scritto sui social il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

