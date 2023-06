Tensioni al corteo dei movimenti sociali a Roma. Un gruppo di lavoratori delle cooperative sociali si è staccato dal corteo per dirigersi verso la sede di Confcooperative a via Torino. Sul posto i manifestanti hanno trovato un cordone di agenti di polizia che li ha fermati. I manifestanti hanno allora ripiegato di qualche metro per poi lanciare uova verso la sede. La manifestazione era autonoma rispetto a quella del mattino, convocata dalla Cgil.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata