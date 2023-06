Viaggiavano su un gommone: una persona è morta in mare

Sabato mattina il team di Medici Senza Frontiere (MSF) a bordo della Geo Barents ha salvato 13 persone, tra cui due donne e due minori non accompagnati, che viaggiavano da tre giorni a bordo di un gommone instabile. Il salvataggio dei migranti è avvenuto in acque internazionali. Il primo allarme su questa imbarcazione era scattato due giorni fa via Alarm Phone. Lo rende noto la stessa organizzazione umanitaria.

Secondo quanto rivelato dai superstiti ai membri della ong, una persona sarebbe caduta in acqua senza poter essere recuperata. Alla nave, che ha soccorso tra gli altri anche due donne e due minori non accompagnati, è stato assegnato il porto di La Spezia per lo sbarco.

