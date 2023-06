La prefettura ha disposto il trasferimento di circa 500 persone che andranno verso Augusta, Catania e Porto Empedocle

Proseguono gli sbarchi a Lampedusa, altre 258 persone sono giunte sull’isola. All’interno dell’hotspot di contrada Imbriacola vi sono 1.208 a fronte di una capienza massima di circa 400 persone. Oggi la prefettura ha disposto invece il trasferimento di circa 500 persone che andranno verso Augusta, Catania e Porto Empedocle.

Alla nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere è stato assegnato per lo sbarco dei 13 a bordo il porto di La Spezia. “È distante 3 giorni e mezzo di navigazione dalla nostra attuale posizione”, fanno sapere dal team di Medici Senza Frontiere. Tra i naufraghi ci sono due donne e due minori non accompagnati, che viaggiavano da tre giorni a bordo di un gommone instabile. Lo rende noto la stessa Ong. I naufraghi sono stati salvati in acque internazionali.