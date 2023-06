Già tante le persone in via Vittor Pisani

Sono già numerose le persone in via Vittor Pisani, a Milano, punto di concentramento per il Pride. Corteo partito, nell’attesa erano in corso gli ultimi preparativi dei carri che sfileranno lungo le strade della città meneghina. Centinaia le bandiere arcobaleno, le corone fiorate, gli striscioni e i cartelloni che inneggiano alla tutela dei diritti della comunità Lgbtqia+. Il corteo è partito da piazza della Repubblica e arriverà all’Arco della Pace.

Il corteo prosegue su via della Liberazione, in via Melchiorre Gioia e piazza XXV Aprile, fino ai Bastioni di Porta Volta e viale Elvezia, per giungere di fronte all’Arena, continuare su viale Byron, viale Melzi d’Eril, corso Sempione e arrivare all’Arco della Pace. Palazzo Marino ha emesso un’ordinanza, in vigore dal pomeriggio di ieri e fino all’1 di stanotte, per vietare l’introduzione e la vendita di bottiglie in vetro, in plastica chiuse con tappo e lattine, in piazza Sempione o nel parco e per un raggio di 200 metri.

Magi: “Inaudito modificare atti di nascita bimbi”

“Modificare atti di nascita di bambini che hanno anche 5 e 6 anni è inaudito e pazzesco”. Lo ha detto Riccardo Magi, segretario di +Europa, a Milano per il Pride 2023. “Allo stesso modo – ha affermato – ci sembra folle che il Governo voglia definite i bimbi figli di coppie omogenitoriali come un reato universale”. “È discriminatorio – ha sottolineato – e tutto dovrà arrivare alla Consulta che dovrà ribadire concetto di uguaglianza”.

“I sindaci che stanno ancora effettuando le trascrizioni – ha detto ancora – devono essere consapevoli che la Costituzione è dalla loro parte”. “Il Governo – ha aggiunto – sta attuando una persecuzione nei confronti delle famiglie arcobaleno per affermare un modello unico di famiglia che è quello che piace alla destra”.“Va invece difesa l’idea che difendere la democrazia è diversità – ha concluso – In democrazia vanno garantite e tutelate tutte le persone”.

