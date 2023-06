Squadre dei vigili del fuoco al lavoro a Creazzo, spento l'incendio

I Vigili del fuoco di Vicenza sono al lavoro a Creazzo per un incendio divampato in alcuni locali all’interno di una villa adibita a centro di accoglienza per richiedenti asilo. Le due squadre intervenute, dopo aver confinato e spento le fiamme, sono al momento impegnate per le ultime opere di bonifica delle aree percorse dal fuoco.

