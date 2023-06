Foto dall'archivio

el ritrovamento è stata informata la Procura di Vicenza

Un feto di sei mesi è stato ritrovato dai carabinieri di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, nel corso di una operazione antidroga. Secondo quanto riporta il Giornale di Vicenza, il feto, ritrovato lo scorso venerdì dai militari dell’Arma, era conservato in un contenitore in vetro con del liquido chimico. Al momento non è esclusa alcuna pista, al vaglio degli inquirenti anche la possibilità che il feto sia stato utilizzato per riti satanici. Del ritrovamento è stata informata la Procura di Vicenza.

