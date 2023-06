La decisione del Tribunale di Napoli dei Minorennii: i due sono accusati di omiciidio volontario aggravato da futili motivi e dalla crudeltà

Il Gip del Tribunale di Napoli dei Minorenni ha convalidato il fermo dei due 16enni accusati dell’omicidio volontario e aggravato dai futili motivi e dalla crudeltà di Frederick Akwasi Adofo, 40enne ghanese picchiato a morte a Pomigliano D’arco. Per i due è stato disposto il trasferimento nel carcere minorile di Nisida. Il 40enne, senza fissa dimora, era stato trovato morto in via Principe di Piemonte a Pomigliano d’Arco, nel Napoletano, ucciso a botte.

