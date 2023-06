Stando a una prima ricostruzione, non avrebbero funzionato i freni del veicolo. L'automezzo ha evitato l'impatto contro una scuola elementare

Un’autobetoniera si è schiantata contro una casa, in via Passo Varano, ad Ancona, per cause ancora da accertare ed ha sfondato una parete. Il conducente, un operaio rumeno di 55 anni, è stato estratto dal mezzo grazie all’intervento dei vigili del fuoco ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Torrette di Ancona da un’ambulanza della Croce Gialla.

Stando a una prima ricostruzione, non avrebbero funzionato i freni del mezzo, che ha percorso circa 300 metri in discesa prima di schiantarsi contro l’abitazione. Poco prima, l’automezzo aveva schivato una scuola elementare dove i bambini stavano giocando in giardino, evitando così una possibile strage.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata