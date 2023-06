L'incidente in Piazza Durante, angolo Via Predabissi

Ancora un grave incidente stradale a Milano con vittima un ciclista. Una donna di sessant’anni è stata travolta da una betoniera ed è ricoverata in fin di vita. È successo in Piazza Durante angolo Via Predabissi. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata