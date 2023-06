Aveva omesso di versare l'Iva dovuta all'erario

I finanzieri del Comando Provinciale di Lucca, le scorse settimane, hanno dato esecuzione a un provvedimento di confisca definitiva di un immobile e di somme di denaro, del valore complessivo di oltre 1 milione di euro, precedentemente posti sotto sequestro nei confronti del rappresentante legale di una società viareggina, operante nel settore immobiliare, e resosi responsabile di reati fiscali per aver omesso di versare l’Iva dovuta all’erario. In particolare, a seguito di una verifica fiscale condotta dal gruppo delle Fiamme Gialle di Viareggio nei confronti della citata società, è emerso come la stessa non avesse versato, nelle casse dell’Erario, l’Iva dovuta per oltre 1 milione euro.

Le risultanze raccolte nel corso dell’attività ispettiva venivano partecipate all’Autorità Giudiziaria che, ritenendo fondate le ipotesi accusatorie, ha avanzato al locale Gip l’adozione di un sequestro preventivo, anche per equivalente, nella misura pari all’indebito profitto del reato. Valutato come solido il quadro probatorio raccolto, il giudice ha disposto l’apprensione patrimoniale di beni nella disponibilità del rappresentante dell’impresa investigata, che si è tradotta nel cautelare somme di denaro rinvenute su suoi conti correnti e nel sigillare un immobile, sito in Camaiore, di proprietà del medesimo.Successivamente, la Suprema Corte di Cassazione, nel confermare la legittimità del sequestro operato e rigettando il ricorso della parte, ha disposto la definitiva confisca del denaro e dell’immobile, che andranno ora a ristorare le casse dello Stato.

